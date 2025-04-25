Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành - 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và hoạch toán định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Hỗ trợ làm hồ sơ vay ngân hàng. (điều kiện ưu tiên)

- Kiểm tra đối chiếu giữa nội bộ, chi tiết, tổng hợp.

- Kiểm tra số dư, đối chiếu hàng tháng.

- Tập hợp và cập nhật đầy đủ chứng từ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.

- Biết sử dụng phần mềm.

- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạch toán kế toán.

- Nhanh nhẹn hòa đồng, cẩn thận chiu khó.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

