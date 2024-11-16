Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- P1512, Tầng 15 Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
- Soát xét các hồ sơ thanh toán chi phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu và hạch toán phiếu thu chi, phiếu kế toán liên quan.
- Soát xét và hạch toán theo dõi hàng hóa, doanh thu.
- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.
- Hạch toán các phát sinh liên quan đến kế toán ngân hàng.
- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán nội bộ.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về thuế để xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Có kiến thức về thuế
- Từ 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Công ty thi công xây lắp...
- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.
Quyền lợi
- Mức lương: 15 - 20tr
- Thưởng Lễ ,Tết, nghỉ phép năm
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

