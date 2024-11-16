Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P1512, Tầng 15 Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Huyện Ứng Hòa

Mô tả Công việc

Mô tả Công việc

- Soát xét các hồ sơ thanh toán chi phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu và hạch toán phiếu thu chi, phiếu kế toán liên quan.

- Soát xét và hạch toán theo dõi hàng hóa, doanh thu.

- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.

- Hạch toán các phát sinh liên quan đến kế toán ngân hàng.

- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán nội bộ.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.

- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về thuế để xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Có kiến thức về thuế

- Từ 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Công ty thi công xây lắp...

- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Quyền lợi

- Mức lương: 15 - 20tr

- Thưởng Lễ ,Tết, nghỉ phép năm

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến

- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ

- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty

Chế độ bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

