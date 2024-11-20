Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 96 Hoàng Ngân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

– Lập các chứng từ kế toán phát sinh. Thu thập ( có kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp), tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh bằng phần mềm kế toán (MISA).

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

– Hạch toán dữ liệu vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ khác có liên quan; hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế phát sinh... theo quy định;

– Lập và nộp các tờ khai, báo cáo theo quy định của Thuế/ cơ quan có chức năng trong trường hợp doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng, quý, năm.; Lưu trữ dữ liệu kế toán , in và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định;

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV;

– Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định công nợ và đề xuất các kế hoạch thanh toán, dự phòng ( Công nợ sẽ có bộ phận vận hành hỗ trợ );

– Lập báo cáo quản trị tháng/quý/năm theo yêu cầu của ban lãnh đạo;

– Tạo bảng tính lương, bảng tính lương làm thêm giờ, chế độ bảo hiểm, các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác để trả cho người lao động;

– Tham gia phối hợp công tác lập/kiểm tra/thực hiện các Hợp đồng đầu ra, đầu vào, hồ sơ thầu. Lưu trữ các Hợp đồng đầu ra , đầu vào và các giấy tờ khác có liên quan;

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm đối với việc ghi nhận, đánh giá và thống kê một cách tổng quát các dữ liệu và số liệu trên tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính dựa theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính và các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp ít nhất 1 năm.

Hiểu biết sâu rộng về quy định kế toán, thuế và các vấn đề tài chính liên quan

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

Chăm chỉ, cẩn thận, có tính thần, trách nhiệm cao

Có năng lực xử lý nhiều task

Có khả năng làm việc nhóm

Biết đặt ưu tiên và xử lý hiệu quả công việc.

Quyền Lợi

Tổng thu nhập (Gross): 11.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo quy định của công ty

BHXH, BHYT theo quy định pháp luật

12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

