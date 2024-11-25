Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Hoàng Việt, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào bán ra phát sinh hàng ngày, tháng của công ty và chi nhánh để lập Báo cáo Thuế GTGT hàng quý, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
2. Thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp.
3. Kiểm tra sự cân đối số liệu kế toán chi tiết với tổng hợp. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý, khớp với các báo cáo chi tiết không. Để cân đối số dư các tài khoản.
4. Tổng hợp Doanh thu - Chi phí các công trình, dự án. Cân đối doanh thu - chi phí - giá vốn - lãi lỗ xác định kết quả kinh doanh hàng quý, năm.
5. Thực hiện và nộp tất cả các báo báo liên quan đến thuế, đến số liệu thuế, tài chính kịp thời đúng hạn.
6. Theo dõi tình hình nộp NSNN: cập nhật, theo dõi, đề xuất thực hiện theo hướng tối ưu nhất cho công ty. Đối chiếu, giải trình kịp thời với cơ quan thuế và với KTT/Phụ trách BP khi có chênh lệch.
7. Lập các Báo cáo tài chính, kết quả sxkd, BC lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định.
8. Kết xuất và lập các sổ chi tiết, tổng hợp các tài khoản kế toán – hoàn chỉnh ngay trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo.
9. Hoàn chỉnh các sổ sách kế toán đã được kiểm toán, kiểm tra/thanh tra thuế; Giải trình các số liệu đã cung cấp cho cơ quan thuế/kiểm toán ...
10. Lập và Cung cấp số liệu Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sxkd, thuyết minh Báo cáo tài chính cho các tổ chức ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tư duy tổng hợp và phân tích báo cáo tốt
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, phần mềm kế toán)
- Siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn.
- Có khả năng chịu áp lực cao.
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã làm ở Cty Xây dựng, đầu tư KDBĐS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

