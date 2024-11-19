Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Quận 9

Kế toán tổng hợp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các chuyên ngành tài chính kế toán.

- Ưu tiên: Nữ

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa Amis, SME

- Trung thực, cẩn thận và chi tiết

- Có trách nhiệm với công việc

- Giao tiếp tốt, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

- Ưu tiếng ứng viên giao tiếp và viết tốt tiếng anh.

Tại Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

