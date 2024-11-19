Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 45 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các chuyên ngành tài chính kế toán.
- Ưu tiên: Nữ
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa Amis, SME
- Trung thực, cẩn thận và chi tiết
- Có trách nhiệm với công việc
- Giao tiếp tốt, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp
- Ưu tiếng ứng viên giao tiếp và viết tốt tiếng anh.

Tại Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Công Ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 37 đường số 2, Kp.2, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

