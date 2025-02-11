Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện TNT Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 05 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình,

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hỗ trợ kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán, bao gồm kế toán công nợ và kế toán thuế.

- Ghi nhận và kiểm tra chính xác các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm doanh thu, chi phí, tiền lương, thuế, và tài sản cố định.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, và năm theo quy định.

- Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính để dự báo dòng tiền, lợi nhuận, và rủi ro.

- Quản Lý Dòng Tiền: Theo dõi, kiểm soát dòng tiền vào - ra của công ty.

- Lập kế hoạch tài chính để đảm bảo công ty luôn có đủ tiền mặt cho các hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN) đúng thời hạn.

- Đảm bảo các thủ tục liên quan đến thuế và pháp lý kế toán tuân thủ đúng quy định hiện hành.

- Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán khi cần thiết.

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu công nợ với các bộ phận liên quan.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để quản lý và lưu trữ dữ liệu.

- Kiểm tra và bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các chứng từ và hồ sơ kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Fast Pro.

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

- Nắm vững, am hiểu quy định pháp luật về thuế, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc tài chính.

- Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp.

- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện TNT Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, theo tình hình công ty.

- Đóng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động.

- Ngày nghỉ: nghỉ chế độ, phép năm.

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện TNT Travel

