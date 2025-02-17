Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1/82 Lữ Gia, P.15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý sắp xếp hồ sơ, chứng từ, hợp đồng và sổ sách của công ty.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả. Theo dõi nhập, xuất, tồn kho.
Theo dõi chi phí công ty và chi phí theo từng dự án.
Theo dõi khấu hao TSCĐ công ty. Theo dõi khấu hao TSCĐ theo dự án của ty.
Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ.
Sẽ được hướng dẫn trực tiếp sau khi khi nhận việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
Ưu tiên các bạn nữ tuổi từ 24 – 29.
Có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm vị trí kế toán tương đương
Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng: word, excel, powerpoint,.. và biết sử dụng phần mềm MISA.
Có tinh thần, trách nhiệm, cẩn trọng, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.
Chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thảo Thuận.
Lương tháng 13, thưởng lễ, thưởng dự án.
Kết thúc quá trình thử việc sẽ được xem xét ký hợp đồng làm việc chính thức.
Du lịch, team building: ít nhất 1 lần/năm
Được hỗ trợ các chế độ bảo hiểm lao động theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
