Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Pima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Pima
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Pima

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Pima

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 111/5B Phạm Văn Bạch,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu phát sinh từ kế toán vật tư.
-Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các phân hệ kế toán, đảm bảo số liệu được hạch toán chính xác, kiểm tra đối chiếu chứng từ kho và chứng từ kế toán.
-Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.
-Công ty sẽ hướng dẫn, đào tạo thêm để tính toán giá thành sản phẩm.
-Công việc chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
-Hiểu biết báo cáo kế toán và tổng hợp số liệu.
-Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản trị ERP.
-Có trách nhiệm với công việc, chịu khó cẩn thận.
-Thành thạo tin học văn phòng, và các phần mềm kế toán.
Ưu tiên có bằng kế toán trưởng

Tại Công ty TNHH Pima Thì Được Hưởng Những Gì

-Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức.
-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
-Tăng lương theo hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
-Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
-Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính theo qui định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pima

Công ty TNHH Pima

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô F6, Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

