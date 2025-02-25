Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 237A, Quốc Lộ 1K, KP 5, Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý hóa đơn chứng từ. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày lên PM Misa.
Lập Tờ khai và nộp các loại thuế hàng tháng, quý, năm theo quy địnhcủa Nhà nước.
Theo dõi công nợ phải thu Khách hàng.
Kiểm tra lương, các khoản trích BHXH.. định kỳ.
Lập các báo cáo tổng hợp nội bộ định kỳ.
Lập BCKQKD, BCTC định kỳ; Quyết toán TTNDN, TNCN theo quy định của nhà nước
Làm việc với cơ quan nhà nước: thuế, bảo hiểm, PCCC, môi trường,.. khi có phát sinh.
Quản lý các phát sinh hàng ngày của P. Kế toán.
Theo dõi, cập nhật các luật Thuế và tham vấn cho DN .
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm khi có yêu cầu cung cấp.
Thực hiện các báo cáo và công việc theo yêu cầu của BGĐ đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, có bằng cấp chuyên ngành kế toán/kiểm toán/tài chính.
Có 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chuyên môn, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng, kế toán thuế và các chứng chỉ liên quan khác.
Am hiểu luật kế toán, luật thuế và các luật khác có liên quan, có khả năng xây dựng hệ thống kế toán tài chính doanh nghiệp, khai thuế doanh nghiệp.
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc;
Bao cơm trưa
Sinh nhật: 500.000vnđ/người
Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật;
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty; teambuilding, khám sức khỏe hàng năm, thưởng lễ, lương tháng 13, 14….Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng nghiệp trẻ, hòa đồng;
Địa điểm làm việc: 237A, QL1K, KP5, P. Linh Xuân, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: 07:30-16:30 từ thứ 2 – thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Tiến Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 237A, Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. HCM

