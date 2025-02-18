Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Ninh minh phú sóc sơn hà noi, Đá Bạc, Minh Phú, Soc Son, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, kiểm tra lô hàng đang sản xuất, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng và đúng quy cách theo yêu cầu
- Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và định kỳ kiểm tra hàng hóa lưu trữ trong kho
- Kiểm tra giám sát chất lượng từng công đoạn của quá trình sản xuất, nắm rõ các yêu cầu, thông số kỹ thuật cần kiểm tra tại từng công đoạn.
- Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tránh xảy ra sai hỏng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Xử lý hàng hóa bị lỗi.
- Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu giám sát đầy đủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000: 2018, HACCP 2022, BRC, …
- Đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo lường, công cụ sản xuất trong nhà máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành công nghệ thực phẩm, hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên được đào tạo HACCP
- Kỹ năng: Có kỹ năng giám sát liên quan đến chất lượng, kỹ năng xử lý vấn đề, sắp xếp
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm hoặc ngành nghề liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99P Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

