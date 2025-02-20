Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Quản lý và kiểm soát số liệu kế toán:
-Tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của các bút toán, số liệu kế toán từ các phòng ban.
-Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
2.Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan:
-Chuẩn bị và lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định.
-Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo phân tích tài chính khi được yêu cầu.
3.Quản lý các tài khoản kế toán:
-Kiểm soát, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho…
-Đảm bảo số dư các tài khoản kế toán phản ánh đúng thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật.
4.Hỗ trợ công tác kiểm toán và thanh tra:
-Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
-Cung cấp và giải trình số liệu với các cơ quan thuế, thanh tra khi cần thiết.
5.Kiểm soát và tuân thủ quy trình tài chính:
-Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy trình kế toán của công ty.
-Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả.
6.Quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính:
-Lập và nộp các tờ khai thuế (VAT, TNDN, TNCN…) theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Lilama 10, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,700 USD CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
900 - 1,700 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH THBond Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Harmony Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Harmony Logistics
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP Lendbiz
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm