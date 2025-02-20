Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1.Quản lý và kiểm soát số liệu kế toán:

-Tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của các bút toán, số liệu kế toán từ các phòng ban.

-Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2.Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan:

-Chuẩn bị và lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định.

-Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo phân tích tài chính khi được yêu cầu.

3.Quản lý các tài khoản kế toán:

-Kiểm soát, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho…

-Đảm bảo số dư các tài khoản kế toán phản ánh đúng thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật.

4.Hỗ trợ công tác kiểm toán và thanh tra:

-Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

-Cung cấp và giải trình số liệu với các cơ quan thuế, thanh tra khi cần thiết.

5.Kiểm soát và tuân thủ quy trình tài chính:

-Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy trình kế toán của công ty.

-Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình kế toán nhằm tối ưu hóa hiệu quả.

6.Quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính:

-Lập và nộp các tờ khai thuế (VAT, TNDN, TNCN…) theo quy định.