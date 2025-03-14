Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Mục tiêu công việc
• Đảm bảo quản lý, tổng hợp và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Công ty, bao gồm hệ
thống các chi nhánh hạch toán trực thuộc, nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp
thời của số liệu tài chính theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.
• Hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán và số hóa công tác hạch toán, hướng tới tự động
hóa quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường tính minh bạch, chính xác của
thông tin tài chính.
B. Nhiệm vụ chính
1. Quản lý và tổng hợp số liệu kế toán
- Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu toàn Công ty gồm số liệu tại Trụ sở chính
và Các Chi nhánh trực thuộc về: doanh thu, chi phí, công nợ, các khoản dự phòng,
phân bổ.
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đúng, đầy đủ và tuân thủ quy định
kế toán hiện hành.
2. Lập báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.
- Làm việc với kiểm toán độc lập và followup đến khi phát hành BCTC.
- Lập các báo cáo Nghiệp vụ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Tasco số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

