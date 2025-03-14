Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. Mục tiêu công việc

• Đảm bảo quản lý, tổng hợp và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Công ty, bao gồm hệ

thống các chi nhánh hạch toán trực thuộc, nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp

thời của số liệu tài chính theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.

• Hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán và số hóa công tác hạch toán, hướng tới tự động

hóa quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường tính minh bạch, chính xác của

thông tin tài chính.

B. Nhiệm vụ chính

1. Quản lý và tổng hợp số liệu kế toán

- Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu toàn Công ty gồm số liệu tại Trụ sở chính

và Các Chi nhánh trực thuộc về: doanh thu, chi phí, công nợ, các khoản dự phòng,

phân bổ.

- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đúng, đầy đủ và tuân thủ quy định

kế toán hiện hành.

2. Lập báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.

- Làm việc với kiểm toán độc lập và followup đến khi phát hành BCTC.

- Lập các báo cáo Nghiệp vụ theo quy định.