Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
- Hà Nội: Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Mục tiêu công việc
• Đảm bảo quản lý, tổng hợp và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Công ty, bao gồm hệ
thống các chi nhánh hạch toán trực thuộc, nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp
thời của số liệu tài chính theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.
• Hoàn thiện hệ thống phần mềm kế toán và số hóa công tác hạch toán, hướng tới tự động
hóa quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường tính minh bạch, chính xác của
thông tin tài chính.
B. Nhiệm vụ chính
1. Quản lý và tổng hợp số liệu kế toán
- Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu toàn Công ty gồm số liệu tại Trụ sở chính
và Các Chi nhánh trực thuộc về: doanh thu, chi phí, công nợ, các khoản dự phòng,
phân bổ.
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được ghi nhận đúng, đầy đủ và tuân thủ quy định
kế toán hiện hành.
2. Lập báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.
- Làm việc với kiểm toán độc lập và followup đến khi phát hành BCTC.
- Lập các báo cáo Nghiệp vụ theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI