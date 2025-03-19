Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả công việc
Mục tiêu: Tham gia thực hiện chính cho Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp Tây Hồ Tây và một số dự án khác của Tập đoàn
Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp Tây Hồ Tây
• Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế MEP: Cung cấp các giải pháp thiết kế hệ thống MEP (Cơ điện, Nước, Điều hòa không khí, PCCC) tối ưu, đảm bảo công năng sử dụng và thẩm mỹ của công trình. Đảm bảo thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án.
• Quản lý tiến độ và chất lượng thiết kế: Giám sát và quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo các hạng mục MEP được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Phối hợp với các bộ môn thiết kế khác trong quá trình thực hiện dự án.
• Quản lý thiết kế cho các dự án đa dạng: Chịu trách nhiệm quản lý thiết kế MEP cho các dự án công trình như biệt thự, các tòa nhà cao tầng, khách sạn nghỉ dưỡng, khu resort và các dự án bất động sản khác.
• Kiểm soát và đánh giá hồ sơ thiết kế: Kiểm tra và đảm bảo hồ sơ thiết kế MEP đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Phát hiện và xử lý các bất cập trong hồ sơ thiết kế.
• Giải quyết các vấn đề liên bộ môn: Kiểm tra sự tương thích giữa hệ thống MEP và các bộ môn khác như Kiến trúc, Kết cấu, Hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của toàn bộ dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

