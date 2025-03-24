Tuyển Kế toán tổng hợp Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp, kế toán thuế

• Thanh toán hạch toán doanh thu, chi phí của công ty.

• Báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí.

• Quản trị chi phí rà soát.

• Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng về các công việc liên quan.

• Khai thuế & lập BCTC theo quý/ năm.

• Theo dõi công nợ.

• Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm cho công ty.

• Thực hiện các công việc chăm sóc đời sống cán bộ nhân viên công ty như: du lịch, sinh nhật, tiệc công ty…

• Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: đăng tuyển, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên.

• Thực hiện soạn thảo Hợp đồng lao động.

• Quản lý lưu trữ hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, quản lý mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng, văn phòng phẩm, xử lý các khoản thu-chi đúng hạn với nhà cung cấp, đối tác.

• Các công việc khác theo phân công của cấp trên.