Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tokyo Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tokyo Consulting
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và kiểm tra báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Chuẩn bị và kiểm tra tờ khai thuế và quyết toán thuế theo quy định về thuế (VAT, PIT, CIT và FCT).
- Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội.
- Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kế toán và thuế theo quy định của phát luật hiện hành.
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.
- Hỗ trợ người quản lý làm việc với kiểm toán viên, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.
*JOB DESCRIPTION
- Prepare and check accounting reports in accordance with Vietnamese accounting standards
- Prepare and check tax returns and tax finalization to ensure compliance with tax laws (VAT, PIT, CIT and contractor tax)
- Prepare documents and support clients to implement procedures related to social insurances
- Advise clients on accounting and business tax issues to ensure compliance and efficency.
- Work directly with the tax authorities;
- Support the manager to work with auditors, tax authority and other competent authorities

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội / 111D Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

