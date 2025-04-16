Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tokyo Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập và kiểm tra báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Chuẩn bị và kiểm tra tờ khai thuế và quyết toán thuế theo quy định về thuế (VAT, PIT, CIT và FCT).

- Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội.

- Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kế toán và thuế theo quy định của phát luật hiện hành.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

- Hỗ trợ người quản lý làm việc với kiểm toán viên, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.

*JOB DESCRIPTION

- Prepare and check accounting reports in accordance with Vietnamese accounting standards

- Prepare and check tax returns and tax finalization to ensure compliance with tax laws (VAT, PIT, CIT and contractor tax)

- Prepare documents and support clients to implement procedures related to social insurances

- Advise clients on accounting and business tax issues to ensure compliance and efficency.

- Work directly with the tax authorities;

- Support the manager to work with auditors, tax authority and other competent authorities