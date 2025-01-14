Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

Nhân sự

• Tuyển dụng, chấm công, làm bảng lương nhân viên văn phòng hàng tháng.

• Khai báo tăng, giảm BHXH, các chính sách phúc lợi của nhân viên khi có phát sinh

• Theo dõi, làm các hồ sơ nhân sự theo quy định, quy trình của công ty

• Theo dõi, phân loại, sắp xếp hồ sơ theo các nội dung ISO và in hồ sơ ISO

• Nhắc nhở các phòng ban khác thực hiện theo quy trình ISO Cty đã ban hành.

• Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ nhân sự khoa học

Kế toán

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán của công ty

• Lập lệnh thanh toán hàng ngày, giao dịch với ngân hàng, các hồ sơ liên quan ngân hàng.

• Lên kế hoạch tổng các khoản cần chi cho tổng công ty

• Nhập liệu hóa đơn, phiếu thu phiếu chi, lệnh thanh toán ngân hàng vào phần mềm kế toán theo đúng quy định, chính sách của công ty

• Kiểm tra, in, sắp xếp và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán