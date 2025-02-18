Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh
- Hồ Chí Minh: Hoàng Quốc Việt, Phu My, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Quản lý thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, mối quan hệ với bên ngoài như Cục Thuế, Ngân hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp.
• Theo dõi hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả, xuất hóa đơn của khách hàng và nhà cung cấp.
• Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho
• Làm báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng, quý, năm.
• Quyết toán thuế với cơ quan thuế.
• Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, làm sổ sách kế toán.
• Các báo cáo quản trị phát sinh theo tình hình thực tế.
• Lập báo cáo, theo dõi chi phí, tài chính, bảng cân đối phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định.
• Các dự án đặc biệt và yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc lĩnh vực liên quan.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm khác bổ trợ liên quan công việc.
• Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
