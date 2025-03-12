Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI
- Hồ Chí Minh: 70
- 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thời gian và địa điểm làm việc:
- Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)
2. Mô tả chi tiết công việc:
- Thực hiện công tác quản trị tài chính (lập, kiểm soát, phân tích, dự báo … các chỉ tiêu tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ngân sách hoạt động tại các Công ty).
- Phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền của đơn vị.
- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh các Công ty.
- Thẩm định FS dự án đầu tư, thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề.
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán/ QTKD/ Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Học vấn:
Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI