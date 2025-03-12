Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam - CADIVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thời gian và địa điểm làm việc:

- Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)

2. Mô tả chi tiết công việc:

- Thực hiện công tác quản trị tài chính (lập, kiểm soát, phân tích, dự báo … các chỉ tiêu tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ngân sách hoạt động tại các Công ty).

- Phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền của đơn vị.

- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh các Công ty.

- Thẩm định FS dự án đầu tư, thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề.

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý.