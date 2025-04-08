Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà Khang Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

1. Thực hiện việc huy động nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án của Công ty.

2. Kiểm soát các khoản đầu tư vào các dự án theo Ngân sách được duyệt.

3. Đảm bảo hồ sơ thanh toán cho nhà thầu đầy đủ, hợp lệ theo phê duyệt của Lãnh đạo.

4. Thực hiện liên kết với Ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng vay mua nhà ở các dự án của Công ty.

5. Thực hiện hồ sơ xin cấp bảo lãnh thanh toán với Ngân hàng nhằm hỗ trợ kinh doanh bán hàng.

TRÁCH NHIỆM

• Lập hồ sơ vay ngân hàng, tập hợp, cung cấp hồ sơ pháp lý và giải trình hồ sơ theo yêu cầu.

• Kiểm tra các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo.

• Thực hiện việc giải ngân các khoản tiền vay.

• Theo dõi sau giải ngân (Trả nợ gốc và lãi, theo dõi dư nợ, báo cáo hàng tháng, giải trình thuyết minh tiến độ và hồ sơ pháp lý dự án …nếu có)

• Thực hiện hồ sơ ký Hợp đồng liên kết với các Ngân hàng (cho vay khách hàng mua nhà các dự án).

• Trao đổi về các gói hỗ trợ tài chính (nếu có) với ngân hang, tư vấn lựa chọn các gói hỗ trợ tài chính cho cấp quản lý.