Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
- Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
I.Nhiệm vụ
– Tính toán khối lượng, xây dựng đơn giá phục vụ cho việc xây dựng khái toán, tổng mức đầu tư và ngân sách cho các dự án. Tiếp nhận, phân tích thông tin về đơn giá, định mức các hạng mục công trình. Hỗ trợ Trưởng nhóm về việc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khái toán, tổng mức đầu tư và ngân sách cho các dự án của Tập đoàn để phục vụ quá trình phân tích, ra quyết định đầu tư.
– Lập dự toán, dự toán chi tiết công trình hoặc hạng mục công trình trên cơ sở thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của các công trình, dự án.
– Cập nhật phát sinh chi phí, ngân sách dự án hàng tuần, hàng tháng để báo cáo Trưởng nhóm.
– Kiểm tra Dự toán xây dựng, dự toán gói thầu được lập bởi đơn vị Thiết kế hoặc đơn vị Thứ 3. Kiểm tra phạm vi công việc, khối lượng và đơn giá của Nhà thầu.
– Phối hợp và thực hiện về việc xây dựng tiến độ thực hiện ngân sách của dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng hoặc có liên quan
– Từ 2-5 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty tư vấn quản lý khối lượng (QS)
– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI