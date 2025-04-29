Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I.Nhiệm vụ

– Tính toán khối lượng, xây dựng đơn giá phục vụ cho việc xây dựng khái toán, tổng mức đầu tư và ngân sách cho các dự án. Tiếp nhận, phân tích thông tin về đơn giá, định mức các hạng mục công trình. Hỗ trợ Trưởng nhóm về việc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khái toán, tổng mức đầu tư và ngân sách cho các dự án của Tập đoàn để phục vụ quá trình phân tích, ra quyết định đầu tư.

– Lập dự toán, dự toán chi tiết công trình hoặc hạng mục công trình trên cơ sở thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của các công trình, dự án.

– Cập nhật phát sinh chi phí, ngân sách dự án hàng tuần, hàng tháng để báo cáo Trưởng nhóm.

– Kiểm tra Dự toán xây dựng, dự toán gói thầu được lập bởi đơn vị Thiết kế hoặc đơn vị Thứ 3. Kiểm tra phạm vi công việc, khối lượng và đơn giá của Nhà thầu.

– Phối hợp và thực hiện về việc xây dựng tiến độ thực hiện ngân sách của dự án.