Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Chịu trách nhiệm tổng thể từ số liệu chi tiết đến toàn bộ dữ liệu trên sổ kế toán;

2. Kiểm soát và nộp báo cáo thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý của Chi nhánh và Công ty con

4. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định

5. Hướng dẫn, soát xét việc ghi nhận vào sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do các kế toán phần hành thực hiện, đảm bảo việc ghi nhận được chính xác, đầy đủ và đúng hạn.

6. Quản lý sổ sách kế toán: Đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu kế toán và các thông tin liên quan được bảo quản một cách cẩn thận và có trật tự.

7. Hỗ trợ kiểm toán, kiểm tra thuế: Đảm bảo tất cả thông tin cần thiết và chuẩn bị tài liệu cung cấp cho quá trình kiểm toán, kiểm tra thuế.

8. Các công việc theo phân công của cấp trên.

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Tài chính

2. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CMA, CIMA, ACCA, ACA và CPA Việt Nam

3. Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất là 3 năm.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng doanh số, thưởng lương tháng 13, thưởng khác

