Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 57 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Công ty CP đầu tư dược phẩm Thăng Long là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối bán buôn dược liệu đông y . Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển vị trí kế toán phần hành:

Mô tả công việc:

• Tiếp nhận chứng từ đầu vào, hạch toán chi phí.

• Thực hiện thanh toán, giao dịch với ngân hàng.

• Theo dõi, phụ trách phần hành về bảo hiểm xã hội.

• Xuất hóa đơn GTGT.

• Xử lý, hoàn thiện chứng từ phục vụ báo cáo. Tập hợp, phân loại, lưu trữ, bảo quản chứng từ.

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán viên.

• Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc.

• Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Chế độ lương thưởng:

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Thăng Long

