Tuyển Kế toán trưởng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mức lương 1,000 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc:

• Quản lý và tổ chức phòng kế toán: Phân công công việc, giám sát quy trình chứng từ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

• Chuyên môn kế toán – tài chính – thuế: Kiểm tra, hướng dẫn hạch toán kế toán, đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, quản lý nghĩa vụ thuế, làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán.

• Báo cáo và quản lý rủi ro: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, phân tích dữ liệu kế toán, đánh giá và kiểm soát rủi ro tài chính.

• Quản lý nhân sự: Đào tạo, phát triển đội ngũ kế toán, xây dựng văn hóa phòng ban và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Lưu loát tiếng Trung (bắt buộc)

• Thành thạo IFRS, tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

• Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán/Tài chính, có chứng chỉ Kế toán trưởng (CPA/ACCA là lợi thế).

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành logistics.

• Có kinh nghiệm quyết toán thuế, hiểu biết về chuyển giá, luật thuế, đầu tư và kế toán

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

performance bonus

