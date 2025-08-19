Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tổ chức hệ thống kế toán, hướng dẫn và giám sát công tác hạch toán.

Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Đảm bảo tuân thủ Pháp luật về kế toán, thuế, kiểm toán.

Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ tiền gửi, hợp đồng vay vốn, bảo lãnh.

Thực hiện giao dịch với ngân hàng, lập kế hoạch dòng tiền, quản lý thanh toán.

Theo dõi lãi vay, công nợ, thời hạn trả nợ.

Lập báo cáo tài chính, phân tích số liệu tài chính phục vụ điều hành.

Tham mưu chính sách về dòng tiền, phương án huy động vốn.

Hỗ trợ BGĐ trong làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng.

Quản lý nhân sự trong phòng Kế toán.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kế toán.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó từ 02 năm trở lên ở vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương Kế toán trưởng.

Hiểu biết Pháp luật về thuế, kế toán, tín dụng ngân hàng.

Cẩn thận, trách nhiệm, có kỹ năng phân tích tài chính.

Thành thạo Excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được cung cấp CCDC và thiết bị làm việc.

- Chính sách đãi ngộ, thưởng, phúc lợi hấp dẫn và đầy đủ bao gồm thưởng các ngày/ dịp lễ lớn, sinh nhật, chính sách ốm đau, hiếu – hỉ, khen thưởng con CBNV.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

- Du lịch hàng năm trong nước/nước ngoài.

- Được đào tạo bài bản các nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng mềm và các kỹ năng chuyên môn.

Thưởng doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA

