Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YSG APPAREL làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: Lô số 2 - 4 - 6, Đường số 5, khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

1. Vận hành và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán

- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/đơn vị có liên quan.

- Tổ chức thực hiện, tổ chức nguồn lực, đãm bảo chuẫn mực của các nghiệp vụ của các phần hành của kế toán tài chính.

- Đảm bảo tính tuân thủ pháp lý trong các nghiệp vụ Kế toán tài chính

- Chịu trách nhiệm các báo cáo trong phạm vi kế toán tài chính

2. Công tác quản lý chi phí, tài sản, của Công ty

- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

- Theo dõi, giám sát và tư vấn các giải pháp tối ưu cho quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị

3. Tham gia xây dựng các giải pháp dự phòng rủi ro vận hành

- Trực tiếp quản lý, triễn khai, các giải pháp cải thiện phần mềm kế toán theo từng giai đoạn của kinh doanh

- Thiết kế xây dựng các mô hình, chính sách, các quy chế vận hành cho các khu vực và cho các dự án kinh doanh mới

- Tư vấn các thay đổi luật pháp có ảnh hưởng đến quản trị rủi ro của Công ty

1. Yêu cầu về trình độ, bằng cấp:

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài chính Kế toán, kiểm toán (hoặc tương đương)

- Có bằng kế toán trưởng

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết về lĩnh vực tài chính - kế toán;

- Có kiến thức về Chế độ kế toán hiện hành;

- Hiểu biết về Thuế và Pháp luật có liên quan

3. Yêu cầu về kinh nghiệm:

- 3 đến 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

4. Yêu cầu về Kỹ năng:

- Khả năng tra cứu, cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, kiến thức chuyên ngành vào công việc;

- Khả năng làm việc độc lập;

- Lãnh đạo bản thân tốt: hoạch định, tổ chức nguồn lực, làm việc nhóm.

- Phân tích và đưa ra quyết định hiệu quả trong các nghiệp vụ kế toán tài chính

- Lương tháng 13

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ thưởng, chế độ BHXH và các phúc lợi khác được hưởng theo quy định của Pháp luật.

