Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 85 - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý bộ phận Tài chính - Kế toán:

Lập kế hoạch và điều hành triển khai để đạt được mục tiêu của bộ phận

Đào tạo, dẫn dắt các thành viên về chuyên môn

Quản lý doanh thu, chi phí: theo dõi, ghi nhận doanh thu, chi phí theo từng đơn vị kinh doanh, phân tích và đưa ra cảnh báo, khuyến nghị.

Quản lý công nợ: theo dõi và đảm bảo thu hồi công nợ theo kế hoạch.

Hoạch định tham mưu, tư vấn về kiểm soát quản trị tài chính nôi bộ của doanh nghiệp.

Lập các báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty và quy định của Nhà nước (Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính nội bộ).

Quản lý dòng tiền: lập kế hoạch dòng tiền, theo dõi tiến độ thu chi theo kế hoạch, phân tích và đưa ra cảnh báo, khuyến nghị.

Hoạch định chiến lược kinh doanh về phần tài chính, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, kế hoạch ngân sách.

Là đầu mối làm việc với các Cơ quan Thuế, Ngân Hàng.

Cung cấp các phương án cho lãnh đạo những điểm chưa phù hợp trong kiểm soát để quản lý hiệu quả.

Xây dựng các tài liệu, tri thức, quy trình nghiệp vụ về Tài chính - Kế toán

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc về nghiệp vụ Tài chính - Kế toán doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm về kiểm toán, tài chính, kế toán quản trị.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với những công việc trên, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Khả năng xử lý dữ liệu với excel tốt; nhanh nhạy với số liệu.

Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt, tự tin giao tiếp với khách hàng, đối tác.

Cẩn thận, chỉn chu.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khả năng học hỏi cái mới.

Kỹ năng giao tiếp, trao đổi, tương tác với sếp, đồng nghiệp, khách hàng.

Ưu tiên ứng viên làm việc có kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài, công ty IT quy mô từ trên 100 nhân sự.

Mong muốn trưởng thành và liên tục tạo ra giá trị cho công ty và bản thân.

Mong muốn tìm kiếm môi trường làm việc năng động, quốc tế.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 25-35 triệu, tùy theo năng lực.

Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương).

Đánh giá năng suất và xét tăng lương hàng năm.

Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế; phụ cấp chứng chỉ chuyên môn.

Khám sức khoẻ định kỳ, BHXH, nghỉ lễ theo qui định.

Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...

Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc

Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...

Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

