Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Tính toán và trích nộp các khoản thuế nộp ngân sách, quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản vay và công nợ phải thu, phải trả.

- Tổ chức lập báo cáo tài chính năm, thực hiện quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi 27-40, ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tài chính kế toán hoặc Kinh tế

Có trên 03 năm kinh nghiệm vị trí Kế Toán Trưởng tại các doanh nghiệp, có kinh nghiệm về mảng xây dựng.

Nắm vững và am hiểu quy định về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vị hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm.

Có khả năng giao tiếp với các cơ quan ban nghành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 30tr – 35tr ( Thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm).

Tham gia du lịch, team building hằng năm.

Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh tới Văn phòng Công ty.

Được thưởng, nâng lương nếu có những đóng góp giá trị cho Công ty.

Làm việc từ T2-T6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng.

Địa chỉ làm việc: Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam

