Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Tính toán và trích nộp các khoản thuế nộp ngân sách, quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản vay và công nợ phải thu, phải trả.
- Tổ chức lập báo cáo tài chính năm, thực hiện quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi 27-40, ngoại hình ưa nhìn. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tài chính kế toán hoặc Kinh tế
Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 30tr – 35tr ( Thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm).
Tham gia du lịch, team building hằng năm.
Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh tới Văn phòng Công ty.
Được thưởng, nâng lương nếu có những đóng góp giá trị cho Công ty.
Làm việc từ T2-T6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng.
Địa chỉ làm việc: Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
