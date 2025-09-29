Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 29/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền Pearl, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, chủ trì lập kế hoạch ngân sách tháng, quý, năm và dài hạn của Công ty.
Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo kế hoạch ngân sách và theo các quy định nội bộ.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán viên.
2. Công tác kế toán:
Tổ chức công tác thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán tại Công ty.
Thực hiện lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Thực hiện lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà nước.
Kiểm tra và ký duyệt các phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi.
Tổ chức và giám sát thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hoá đơn theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước.
Trực tiếp kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính nội bộ; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước
Chỉ đạo, giám sát nhân viên trong việc lập kế hoạch và đối chiếu, thu hồi nợ.
Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Trung tâm, đề xuất phương án thu hồi và xử lý những khoản nợ tồn đọng
Phối hợp với Phòng Nhân sự xây dựng quỹ lương nhân sự hàng năm và thực hiện đối chiếu, thanh toán chi phí BHXH, BHYT

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, tài chính, ngân hàng
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ nghề nghiệp như CPA, ACCA, CFA..
2. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn
Nắm vững về chế độ kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị
Nắm vững các quy định về thuế và các quy định khác có liên quan
3. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện/ phòng khám quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
Ngoại ngữ:
Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng
Tin học văn phòng:
4. Khác:
Kỹ năng giao tiếp tốt
Năng động trong công việc
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tốt
Trung thực, tận tâm
Sẵn sàng tuân thủ văn hóa doanh nghiệp, quy định làm việc, sự phân công công việc của Giám đốc Trung tâm và Ban Giám Đốc Công ty.
.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty
Bữa ăn ngon miệng miễn phí tại Canteen phòng khám
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội đào tạo ở nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

