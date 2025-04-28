Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần công nghệ ASA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán và báo cáo tài chính của công ty trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản; đảm bảo minh bạch, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

• Tổ chức công tác kết toán: Thiết lập hệ thống sổ sách, quy trình kế toán phù hợp với pháp luật và quy mô của công ty.

• Kiểm soát tài chính: Đảm bảo các hoạt động tài chính-kế toán minh bạch, hợp pháp, tối ưu chi phí.

• Lập và trình bày báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ, phân tích tài chính để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

• Lập kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm và kiểm soát thực hiện.

• Tham mưu chiến lược: Đề xuất các giải pháp quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa dòng tiền cho Ban giám đốc.

• Quản lý nhân sự kết toán: Phân công công việc, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên kế toán.

• Theo dõi công nợ, dòng tiền, kiểm soát thanh toán các hợp đồng xây dựng/dự án bất động sản.

• Làm việc với cơ quan chức năng: Đại diện công ty trong các công tác thanh tra thuế, kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan chức năng liên quan hoặc các vấn đề pháp lý tài chính khác.