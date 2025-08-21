Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Trần Hồng Quân HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Trần Hồng Quân HOLDINGS

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Tiếp nhận hồ sơ chứng từ thanh toán của dự án bao gồm chi phí vật tư, chi phí thầu phụ ...; kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ. Đảm bảo tất cả chi phí đều được ghi nhận kịp thời.
• Kiểm soát chi phí theo dự toán được duyệt
• Lập kế hoạch thu, chi của dự án gửi Kế toán trưởng
• Theo dõi tình hình xác nhận khối lượng, thanh quyết toán hợp đồng, theo dõi công nợ.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
• Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong các Công ty thi công xây dựng, xây lắp.
• Năng động, tác phong chuyên nghiệp, Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát; Vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần hỗ trợ; Tinh thần hoạt động đội, nhóm; chịu được áp lực công việc.

Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trần Hồng Quân HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Trần Hồng Quân HOLDINGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa tháp Khách sạn, số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

