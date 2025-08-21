Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

• Tiếp nhận hồ sơ chứng từ thanh toán của dự án bao gồm chi phí vật tư, chi phí thầu phụ ...; kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ. Đảm bảo tất cả chi phí đều được ghi nhận kịp thời.

• Kiểm soát chi phí theo dự toán được duyệt

• Lập kế hoạch thu, chi của dự án gửi Kế toán trưởng

• Theo dõi tình hình xác nhận khối lượng, thanh quyết toán hợp đồng, theo dõi công nợ.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

• Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong các Công ty thi công xây dựng, xây lắp.

• Năng động, tác phong chuyên nghiệp, Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát; Vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần hỗ trợ; Tinh thần hoạt động đội, nhóm; chịu được áp lực công việc.

