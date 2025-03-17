Tuyển Kế toán trưởng Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý trực tiếp kế toán hợp nhất, kế toán tổng hợp, thuế, ngân quỹ & bảo hiểm, chính sách & rủi ro

- Tổ chức thực hiện các công việc hạch toán kế toán, thống kê theo quy định của Luật Kế toán, Pháp lệnh Thống kê, các Chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn quy định của Nhà nước Việt Nam có liên quan đến kế toán, thống kê hoặc theo tiêu chuẩn kế toán, thống kê quốc tế/

- Tổ chức công tác lập kê khai, quyết toán thuế thường xuyên và định kỳ. Cập nhật chính sách thuế cho cả tập đoàn.

- Tổ chức, kiểm soát, cân đối hoạt động điều chuyển tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của công ty.

- Chấp hành đúng Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ, nội quy, quy định của Tổng công ty; tuân thủ các quy định của Nhà nước liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của phòng.

- Xây dựng và ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ về hạch toán kế toán áp dụng trong toàn công ty.

- Tổ chức Lập và cung cấp các báo cáo định kỳ: Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất công ty theo quy định của pháp luật; và các báo cáo khác cho các bộ phận chức năng trong và ngoài công ty khi có yêu cầu.

- Thực hiện công bố công khai các chỉ tiêu tài chính hàng năm của công ty theo quy định. Thực hiện việc xếp loại và đánh giá, xếp loại doanh nghiệp hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính

- Thực hiện kiểm soát Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước, luật kế toán, quy chế tài chính của công ty.