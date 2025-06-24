Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư H & K làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phố Nối B Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

- Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán.

- Mở sổ theo dõi thu chi, TSCĐ, CCDC...

- Lập BCT, BCTC

- Tập hợp và lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Kế toán, tài chính .....

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa

- Thành thạo tin học Văn phòng;

- Biết sắp xếp bao quát công việc.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư H & K Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư H & K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin