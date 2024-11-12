Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 - 4 - 6 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, lưu trữ chứng từ kế toán.

- Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.

- Theo dõi, báo cáo công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả.

- Theo dõi, báo cáo khoản thu – chi nội bộ.

- Tập hợp, kiểm tra chứng từ thanh toán và lập chứng từ thanh toán theo đúng quy trình, quy định.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, thanh toán UNC theo kế hoạch đã được phê duyệt từ cấp trên.

- Thực hiện các bút toán ghi sổ tổng hợp cuối tháng. Kết chuyển doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh cuối tháng.

- Kê khai thuế và nộp thuế định kỳ hàng tháng/quý.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của người quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán.

-Dưới 37 tuổi, trung thực, định hướng nghề nghiệp kế toán.

-Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất.

-Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620

