Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG PT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 60 đường louis 6 - lk19, kđt mới Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chính

Công việc cụ thể

Theo dõi – quản lý hợp đồng, dự toán công trình

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành. Dựa vào dự toán trúng thầu, bóc tách chi phí để hạch toán.

Theo dõi các khoản chi phí

Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, vận hành trang thiết bị... phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức – xác định nguyên nhân, các khoản chi phí khác ngoài kế hoạch dự toán...

Hạch toán

Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục (theo địa điểm xây dựng). Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch giá thành – đề xuất giải pháp hạ giá thành có hiệu quả và hợp lý. Kiểm tra tính hợp lệ - chính xác của các chứng từ kế toán trước ghi sổ - hạch toán.

Các công việc khác

Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành và các hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ. Tham gia các cuộc họp liên quan, thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trở lên

- Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Có thể làm việc dưới áp lực cao

- Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ

- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG PT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tháng theo thỏa thuận (10-15 triệu )

- Lương tháng thứ 13 và thưởng đánh giá cuối năm tài chính theo hiệu quả công việc. Xem xét tăng lương hàng cuối năm.

- Nghỉ phép năm.

- Công ty cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... theo quy định của Pháp luật

- Du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG PT

