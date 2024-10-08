Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 26, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Phụ trách ghi chép tổng hợp thu chi, dự toán chi tiêu
Thực hiện giao dịch ngân hàng
Quản lý chứng từ giao dịch của các nhà cung cấp: hợp đồng, hoá đơn vv
Phụ trách chấm công, tính lương và bảo hiểm
Kê khai quyết toán thuế
Các công việc hành chính thủ tục khác với cơ quan nhà nước, đối tác, nhà cung cấp
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có 2-3 năm kinh nghiệm liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán tại công ty sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi: lương 13- 18 triệu
Công ty hỗ trợ ăn trưa riêng, lương tháng 13
Đóng BHXH từ thử việc
Quà cáp, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
