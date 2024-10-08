Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phụ trách ghi chép tổng hợp thu chi, dự toán chi tiêu Thực hiện giao dịch ngân hàng Quản lý chứng từ giao dịch của các nhà cung cấp: hợp đồng, hoá đơn vv Phụ trách chấm công, tính lương và bảo hiểm Kê khai quyết toán thuế Các công việc hành chính thủ tục khác với cơ quan nhà nước, đối tác, nhà cung cấp

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Có 2-3 năm kinh nghiệm liên quan Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán tại công ty sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: lương 13- 18 triệu Công ty hỗ trợ ăn trưa riêng, lương tháng 13 Đóng BHXH từ thử việc Quà cáp, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÀN HÌNH SAO VIỆT NAM

