Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK11.6 ĐƯỜNG N3, P. Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách: Doanh thu, chi phí, ngân hàng, tờ khai hải quan XNK Làm việc về công nợ với khách hàng: Lập đề nghị thanh toán, biên bản đối chiếu công nợ, gọi nhắc nợ Theo dõi hạn mức công nợ, cảnh báo công nợ quá hạn, khó đòi Theo dõi tồn kho, điều chuyển kho Tính giá thành sản phẩm sản xuất, cập nhật giá vốn Phân bổ chi phí trả trước Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ Lập và nộp Báo cáo Thuế, Báo cáo tài chính(ưu tiên), Báo cáo thống kê,... và các khoản thuế phát sinh theo quy định Cung cấp, giải trình và làm việc về số liệu cho ban giám đốc và ngân hàng, thuế và các bộ phận liên quan Lập bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng thời vụ, lâp hợp đồng lao động lưu hồ sơ thuế Kiểm tra lương, bảo hiểm nhân viên Điều phối, kiểm tra, và giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên và các bộ phận liên quan về số liệu Kiểm tra số tiền thanh toán, duyệt lệnh thanh toán Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp Có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu(ưu tiên) Nữ: 29-34 tuổi Kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế Thành thạo phần mềm Misa, vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel) Nắm vững nghiệp vụ, luật, thông tư, nghị định theo quy định hiện hành về kế toán tài chính Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tính toán chính xác Tự giác, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện có cơ hội được học hỏi Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật Thưởng tết Du lịch hàng năm Khám sức khoẻ Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.