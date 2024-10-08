Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
- Hồ Chí Minh: LK11.6 ĐƯỜNG N3, P. Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách: Doanh thu, chi phí, ngân hàng, tờ khai hải quan XNK
Làm việc về công nợ với khách hàng: Lập đề nghị thanh toán, biên bản đối chiếu công nợ, gọi nhắc nợ
Theo dõi hạn mức công nợ, cảnh báo công nợ quá hạn, khó đòi
Theo dõi tồn kho, điều chuyển kho
Tính giá thành sản phẩm sản xuất, cập nhật giá vốn
Phân bổ chi phí trả trước
Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ
Lập và nộp Báo cáo Thuế, Báo cáo tài chính(ưu tiên), Báo cáo thống kê,... và các khoản thuế phát sinh theo quy định
Cung cấp, giải trình và làm việc về số liệu cho ban giám đốc và ngân hàng, thuế và các bộ phận liên quan
Lập bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng thời vụ, lâp hợp đồng lao động lưu hồ sơ thuế
Kiểm tra lương, bảo hiểm nhân viên
Điều phối, kiểm tra, và giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên và các bộ phận liên quan về số liệu
Kiểm tra số tiền thanh toán, duyệt lệnh thanh toán
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
Có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại công ty sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu(ưu tiên)
Nữ: 29-34 tuổi
Kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế
Thành thạo phần mềm Misa, vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel)
Nắm vững nghiệp vụ, luật, thông tư, nghị định theo quy định hiện hành về kế toán tài chính
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tính toán chính xác
Tự giác, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện có cơ hội được học hỏi
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng tết
Du lịch hàng năm
Khám sức khoẻ
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
