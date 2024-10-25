Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82A Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Thu thập và xử lý thông tin tài chính kế toán Cung cấp thông tin tài chính cho các bên liên quan Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động của công ty Hạch toán kế toán, theo dõi tình hình thanh quyết toán công nợ, hàng tồn kho Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định Thực hiện các thủ tục giao dịch với Ngân hàng: Thanh toán, phát hành bảo lãnh, hồ sơ vay,... Thực hiện các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên Có kiến thức chuyên môn về kế toán Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận, thưởng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng. Chế độ xét tăng lương 1 năm/ lần. Chế độ phúc lợi công ty: chế độ bảo hiểm phi nhân thọ, du lịch nước ngoài hàng năm, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, teambuilding... Chương trình đào tạo, phát triển nhân lực, lộ trình công danh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.