Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam
- Hà Nội: Số 82A Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Thu thập và xử lý thông tin tài chính kế toán
Cung cấp thông tin tài chính cho các bên liên quan
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động của công ty
Hạch toán kế toán, theo dõi tình hình thanh quyết toán công nợ, hàng tồn kho
Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định
Thực hiện các thủ tục giao dịch với Ngân hàng: Thanh toán, phát hành bảo lãnh, hồ sơ vay,...
Thực hiện các công việc cấp trên giao
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên
Có kiến thức chuyên môn về kế toán
Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận, thưởng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng.
Chế độ xét tăng lương 1 năm/ lần.
Chế độ phúc lợi công ty: chế độ bảo hiểm phi nhân thọ, du lịch nước ngoài hàng năm, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, teambuilding...
Chương trình đào tạo, phát triển nhân lực, lộ trình công danh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Nessar Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
