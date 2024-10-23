Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69

- 71 đường 17 An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ canteen gửi về Báo cáo cost hàng ngày Nhập xuất kho trên phần mềm kế toán Đối chiếu công nợ khách hàng và nhà cung cấp Hoạch toán chi phí lên phần mềm kế toán Đối chiếu suất ăn của các canteen Kiểm kê Các công việc khá dưới sự chỉ đạo của TP. Kế toán
Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ canteen gửi về
Báo cáo cost hàng ngày
Nhập xuất kho trên phần mềm kế toán
Đối chiếu công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Hoạch toán chi phí lên phần mềm kế toán
Đối chiếu suất ăn của các canteen
Kiểm kê
Các công việc khá dưới sự chỉ đạo của TP. Kế toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên Nam/Nữ từ 25-35 tuổi Thành thạo tin học văn phòng Biết sử dụng các phần mềm Misa, Fast Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, có kiến thức ngành thực phẩm
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Nam/Nữ từ 25-35 tuổi
Thành thạo tin học văn phòng
Biết sử dụng các phần mềm Misa, Fast
Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, có kiến thức ngành thực phẩm

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia team-building, thưởng lương T13,14 (nếu làm tốt) BHXH, BH24/24, BHYT Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Công ty cấp máy tính sử dụng. Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần Tổ chức tất niên, du lịch. Thu nhập theo thỏa thuận năng lực
Tham gia team-building, thưởng lương T13,14 (nếu làm tốt)
BHXH, BH24/24, BHYT
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Công ty cấp máy tính sử dụng.
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần
Tổ chức tất niên, du lịch.
Thu nhập theo thỏa thuận năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An

