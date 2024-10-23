Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
- Hồ Chí Minh: 69
- 71 đường 17 An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ canteen gửi về
Báo cáo cost hàng ngày
Nhập xuất kho trên phần mềm kế toán
Đối chiếu công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Hoạch toán chi phí lên phần mềm kế toán
Đối chiếu suất ăn của các canteen
Kiểm kê
Các công việc khá dưới sự chỉ đạo của TP. Kế toán
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Nam/Nữ từ 25-35 tuổi
Thành thạo tin học văn phòng
Biết sử dụng các phần mềm Misa, Fast
Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, có kiến thức ngành thực phẩm
Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia team-building, thưởng lương T13,14 (nếu làm tốt)
BHXH, BH24/24, BHYT
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Công ty cấp máy tính sử dụng.
Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần
Tổ chức tất niên, du lịch.
Thu nhập theo thỏa thuận năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
