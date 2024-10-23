Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17 An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ canteen gửi về Báo cáo cost hàng ngày Nhập xuất kho trên phần mềm kế toán Đối chiếu công nợ khách hàng và nhà cung cấp Hoạch toán chi phí lên phần mềm kế toán Đối chiếu suất ăn của các canteen Kiểm kê Các công việc khá dưới sự chỉ đạo của TP. Kế toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên Nam/Nữ từ 25-35 tuổi Thành thạo tin học văn phòng Biết sử dụng các phần mềm Misa, Fast Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, có kiến thức ngành thực phẩm

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia team-building, thưởng lương T13,14 (nếu làm tốt) BHXH, BH24/24, BHYT Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Công ty cấp máy tính sử dụng. Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng, Thứ bảy nghỉ cách tuần Tổ chức tất niên, du lịch. Thu nhập theo thỏa thuận năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin