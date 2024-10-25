Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bluesky office, số 1 Bạch Đằng, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập liệu số liệu liên quan tới kho hàng hoá, vật tư, trang thiết bị của công ty.
Kiểm tra số liệu xuất-nhập-tồn các kho.
Đối chiếu số liệu với nhà cung cấp và các bên nhập hàng.
Kiểm tra và phân tích COS.
Theo dõi tài sản xuất từ kho.
Làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp theo đúng thoả thuận
Kiểm kê, kiểm toán nhà hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận & Trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp Đại Học, ưu tiên Tài Chính- Kế Tóan
Sinh viên mới ra trường, ưu tiên 1 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng: word, Excel, (Có test Excel)
Cẩn thận, cần cù, chịu khó, trung thực, có tính kỷ luật, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội đầy đủ, đóng full lương theo như quy định của luật
Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Các hoạt động teambuilding, event, workshop nội bộ
Tặng quà cho các dịp 8/3, 20/10, sinh nhật,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
