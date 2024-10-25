Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bluesky office, số 1 Bạch Đằng, Tân Bình

Nhập liệu số liệu liên quan tới kho hàng hoá, vật tư, trang thiết bị của công ty. Kiểm tra số liệu xuất-nhập-tồn các kho. Đối chiếu số liệu với nhà cung cấp và các bên nhập hàng. Kiểm tra và phân tích COS. Theo dõi tài sản xuất từ kho. Làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp theo đúng thoả thuận Kiểm kê, kiểm toán nhà hàng

Tốt Nghiệp Đại Học, ưu tiên Tài Chính- Kế Tóan Sinh viên mới ra trường, ưu tiên 1 năm kinh nghiệm trở lên Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng: word, Excel, (Có test Excel) Cẩn thận, cần cù, chịu khó, trung thực, có tính kỷ luật, có trách nhiệm

Bảo hiểm xã hội đầy đủ, đóng full lương theo như quy định của luật Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24 Các hoạt động teambuilding, event, workshop nội bộ Tặng quà cho các dịp 8/3, 20/10, sinh nhật,..

