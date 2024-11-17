Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 205/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

● Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.
● Ghi chép các nghiệp vụ tài chính.
● Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính.
● Nghiên cứu, diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán – tài chính.
● Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức.
● Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.
● Cụ thể chi tiết công việc sẽ trao đổi qua phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
● Thành thạo thêm Misa.
● Sử dụng thành thạo MS Office.
● Có khả năng tự tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
● Có kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
● Tính cách: Có chính kiến, mạnh mẽ, hướng ngoại, giao tiếp tốt, siêng năng, thật thà.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT Thì Được Hưởng Những Gì

● Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
● Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.
● Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
● Mức lương từ 9.000.000 + Phụ cấp.
● Địa điểm làm việc: 205/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 205/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất