Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Novaon FAST500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM., Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phối hợp cùng khối tư vấn chuẩn bị Proposal/Plan cho khách hàng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm. Chủ động phát triển khách hàng mới có nhu cầu đến Digital Marketing, duy trì chăm sóc các khách hang tiềm năng ở hiện tại, cũng như trong tương lai. Giữ và duy trì, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đang triển khai. Trình bày giải pháp, đưa chiến lược với khách hang, giải quyết vấn đề dịch vụ. Hỗ trợ đội ngũ triển khai trong quá trình thực hiện dự án, theo dõi và xử lý các vấn đề liênquan. Phân tích và dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời. Hỗ trợ lãnh đạo trong 1 số khách hàng quan trọng, tư vấn và giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh đặc thù. Tư vấn, đề xuất với đội ngũ phát triển sản phẩm để tối đa hoá khả năng bán. Phối hợp theo dõi tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc, hoặc Line Manager giao.

Phối hợp cùng khối tư vấn chuẩn bị Proposal/Plan cho khách hàng.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm.

Chủ động phát triển khách hàng mới có nhu cầu đến Digital Marketing, duy trì chăm sóc các khách hang tiềm năng ở hiện tại, cũng như trong tương lai.

Giữ và duy trì, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đang triển khai.

Trình bày giải pháp, đưa chiến lược với khách hang, giải quyết vấn đề dịch vụ.

Hỗ trợ đội ngũ triển khai trong quá trình thực hiện dự án, theo dõi và xử lý các vấn đề liênquan.

Phân tích và dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

Hỗ trợ lãnh đạo trong 1 số khách hàng quan trọng, tư vấn và giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh đặc thù.

Tư vấn, đề xuất với đội ngũ phát triển sản phẩm để tối đa hoá khả năng bán.

Phối hợp theo dõi tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ.

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc, hoặc Line Manager giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Senior Business Developmnent, hoặc tập sự 6 tháng đến 1 năm ở vị trí Sales Manager với khách hàng B2B. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm trong Agency thiên về Digital Marketing & Influencer, có Adsnetwork tốt. Tôn trọng deadline và quản lý thời gian, kế hoạch tốt. Có ý chí, hoài bão lớn, làm việc được dưới áp lực cao, Multi-task. Năng lực quản lý công việc, làm việc độc lập tốt. Đam mê Sales, năng động, thiện chiến, máu lửa với công việc, đinh hướng phát triển lâu dài ở Agency. Có khả năng giao tiếp mạch lạc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng trình bày thuyết phục và tạo ấn tượng tích cực với khách hàng.

Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Senior Business Developmnent, hoặc tập sự 6 tháng đến 1 năm ở vị trí Sales Manager với khách hàng B2B.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm trong Agency thiên về Digital Marketing & Influencer, có Adsnetwork tốt.

Tôn trọng deadline và quản lý thời gian, kế hoạch tốt. Có ý chí, hoài bão lớn, làm việc được dưới áp lực cao, Multi-task.

Năng lực quản lý công việc, làm việc độc lập tốt.

Đam mê Sales, năng động, thiện chiến, máu lửa với công việc, đinh hướng phát triển lâu dài ở Agency.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng trình bày thuyết phục và tạo ấn tượng tích cực với khách hàng.

Tại Tập Đoàn Novaon FAST500 Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: LTC + + THQ + Thưởng KPI tháng/Thưởng quý/Thưởng năm + Lương tháng 13 Review lương/cấp 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng. Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2022. Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước. Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết. Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường. Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Tổng thu nhập: LTC + + THQ + Thưởng KPI tháng/Thưởng quý/Thưởng năm + Lương tháng 13

Review lương/cấp 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng. Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2022.

Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước. Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon FAST500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin