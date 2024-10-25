Tuyển Key Account Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
- Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch phát triển dự án (tìm kiếm, làm việc, liên kết, ký kết hợp tác với các đối tác), quản trị rủi ro, phân chia công việc, chịu trách nhiệm về dự án trước các stakeholder và các hoạt động của dự án.
Tìm kiếm, liên kết và phát triển các đối tác Khách hàng doanh nghiệp để triển khai các sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Tìm kiếm, liên kết và quản lý các đối tác để phát triển, triển khai các sản phẩm dịch vụ theo chuỗi dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Lập Tờ trình chủ trương trình Tổng Giám đốc phê duyệt về mặt chủ trương trước khi tiếp cận các Khách hàng doanh nghiệp lớn, các Tổng Công ty và Tập đoàn Nhà nước
Giao lại các đối tác tự phát triển về các Chi nhánh và giám sát hiệu quả hợp tác và giải quyết những vấn đề phát sinh với các đối tác trong thời gian hợp tác
Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác kinh doanh với các đối tác, kế hoạch phát triển sản phẩm và trực tiếp triển khai kế hoạch khai thác đối tác
Triển khai các chương trình, hoạt động dành cho các đối tác nhằm gia tăng doanh thu, doanh số
Phối hợp với các stakeholder, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học loại Khá, Giỏi trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí quản lý dự án, hợp tác đối tác, kinh doanh, phát triển thị trường
Có trách nhiệm cao và thái độ tốt trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
Làm việc dưới áp lực cao, nhạy bén và tiếp thu nhanh.
Tư duy logic và giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc
Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6
Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
