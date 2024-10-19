Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: MBBank Giải Phóng
- 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ telesale, hồ sơ khách hàng, mở tài khoản QR,....
- Tìm kiếm khách hàng trên data có sẵn. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao
- Thực hiện mời sử dụng sản phẩm theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ
- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên đại học,.....
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ứng viên có thể làm Parttime (Sáng: 8h - 12h, Chiều:13h30 - 17h30), Fulltime
- Đam mê, có định hướng rõ ràng trong lĩnh vực ngân hàng
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Theo hoa hồng sản phẩm
- Hỗ trợ dấu, đánh giá thực tập phục vụ việc viết chuyên đề thực tập
- Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBER chính thức
- Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ ngân hàng, trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm
- Được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm từ môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
