Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MBBank Giải Phóng - 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ telesale, hồ sơ khách hàng, mở tài khoản QR,....

- Tìm kiếm khách hàng trên data có sẵn. Quản lý danh mục khách hàng được phân giao

- Thực hiện mời sử dụng sản phẩm theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ

- Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng

- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học,.....

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ứng viên có thể làm Parttime (Sáng: 8h - 12h, Chiều:13h30 - 17h30), Fulltime

- Đam mê, có định hướng rõ ràng trong lĩnh vực ngân hàng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Theo hoa hồng sản phẩm

- Hỗ trợ dấu, đánh giá thực tập phục vụ việc viết chuyên đề thực tập

- Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBER chính thức

- Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ ngân hàng, trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm

- Được trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm từ môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.