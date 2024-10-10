Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách thị trường là toàn bộ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng đặc biệt là khách hàng mục tiêu.

- Tìm kiếm KH, đàm phán, thực hiện công tác ký kết HĐ trực tiếp với KH Doanh nghiệp, theo dõi tiến độ thực hiện công việc của hợp đồng, thu hồi chứng từ, thu hồi công nợ.

- Đầu mối giao tiếp, đối ngoại, giải quyết vấn đề phát sinh và chăm sóc khách hàng trong toàn bộ quá trình.

- Phân tích cơ hội, xây dựng chiến lược/giải pháp tối đa hoá doanh thu.

- Xây dựng, phát triển sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Báo cáo doanh thu, tiến độ dự án, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, trung thực, sáng tạo

- Bằng cấp: Bằng cử nhân đại học trở lên về Marketing, Quảng cáo, Truyền thông, Báo chí hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc:

+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí chủ trì dự án tư vấn truyền thông.

+ Có tư duy chiến lược và năng lực định hướng.

- Kỹ năng cần có: Kỹ năng quản lý ngân sách; Kỹ năng viết; Giao tiếp tốt, phản ứng nhanh; Thành thạo truyền thông xã hội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Up to 50M + Thưởng theo Doanh số Dự án/quý/năm Chế độ làm việc ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quy chuẩn hiện đại. Được hưởng mọi chế độ & quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động. Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển bản thân với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật định và theo quy định của Công ty.

Thu nhập hấp dẫn: Up to 50M + Thưởng theo Doanh số Dự án/quý/năm

Chế độ làm việc ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quy chuẩn hiện đại.

Được hưởng mọi chế độ & quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển bản thân với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật định và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin