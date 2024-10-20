Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Phát triển Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính của MB Bank. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ MB Bank. Chăm sóc KH sau bán.
Phát triển Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính của MB Bank.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ MB Bank.
Chăm sóc KH sau bán.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế ( ưu tiên sinh viên mới ra trường). Thành thạo tin học văn phòng. Kĩ năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế ( ưu tiên sinh viên mới ra trường).
Thành thạo tin học văn phòng.
Kĩ năng giao tiếp tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo sản phẩm trọng tâm, các kỹ năng trong bán hàng. Được cung cấp data KH, hướng dẫn triển khai công việc. Làm việc trực tiếp ở môi trường chuyên nghiệp của MB Bank và có sự hướng dẫn từ CBQL, chuyên viên chính thức. Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức mà không cần phải qua phỏng vấn, chỉ xét duyệt.
Được đào tạo sản phẩm trọng tâm, các kỹ năng trong bán hàng.
Được cung cấp data KH, hướng dẫn triển khai công việc.
Làm việc trực tiếp ở môi trường chuyên nghiệp của MB Bank và có sự hướng dẫn từ CBQL, chuyên viên chính thức.
Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức mà không cần phải qua phỏng vấn, chỉ xét duyệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

