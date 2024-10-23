Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Quản lý chi phí của phòng, phân công công việc cho nhân viên. Kiểm tra duyệt Báo cáo của nhân viên hiện trường. Tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục Hải quan Tư vấn về thủ tục thông quan xnk cho Team sales, khách hàng của công ty Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thiện hiệu quả công việc Xây dựng, mở rộng các nhà cung cấp, đối tác vận tải, thủ tục hải quan cho công ty . Tuyển dụng. xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự cho phòng Logs từ 4-6 người Tham mưu cho Trưởng phòng - BOD định hướng xây dựng và phát triển phòng Logs

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tham gia xử lý hiện trường, mở tờ khai nhiều chi cục Hải quan Am hiểu quy định pháp lý về thủ tục hải quan, các loại hình tờ khai, có mối quan hệ tốt với hải quan, có Kinh nghiệm khai báo hải quan, xử lý chứng từ Hải quan...vv Ưu tiên Các ứng viên có kinh nghiệm quản lý phòng Logs của các đơn vị Forwarder, nam giới . Chăm chỉ, nhiệt tình, quyết đoán. Chủ động, cầu tiến, năng động, hòa nhập tốt với môi trường, văn hóa công ty. Bắt buộc giao tiếp được tiếng anh hoặc tiếng trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương (15 – 25tr) có thể đàm phán cao hơn nếu có năng lực tốt hơn.

• Lương tháng 13 + quà + thưởng + 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.

• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h30); thứ 7 (8h-11h30)

• Miễn phí gửi xe. Đóng BH đầy đủ theo quy định nhà nước. Lương luôn đúng ngày.

• Sếp rất coi trọng văn hoá làm việc cởi mở.

• Văn phòng làm việc siêu đẹp. Đồng nghiệp đoàn kết, vui vẻ.

• Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, đổi mới.

• Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path

• Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: các chương trình đào tạo nội bộ, cử cán bộ đi học, Semina ... do công ty chi trả.

• Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

