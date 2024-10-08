Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 81 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Tuyển dụng. xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự cho phòng Logs từ 4-6 người
Quản lý chi phí của Phòng Logistics, phân công công việc cho nhân viên, Kiểm tra duyệt Báo cáo của nhân viên hiện trường.
Xây dựng, mở rộng các nhà cung cấp, đối tác vận tải, thủ tục hải quan cho công ty .
Tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục Hải quan
Tư vấn về thủ tục thông quan xnk cho Team sales, khách hàng của công ty
Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thiện hiệu quả công việc
Tham mưu cho BOD định hướng xây dựng và phát triển phòng Logs
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : Đã tham gia hiện trường mở tờ khai nhiều chi cục Hải quan, am hiểu quy định pháp lý về thủ tục hải quan, các loại hình tờ khai, có mối quan hệ tốt với hải quan, có Kinh nghiệm khai báo hải quan, xử lý chứng từ Hải quan...vv
Ưu tiên Các ứng viên có kinh nghiệm quản lý phòng Logs của các đơn vị Forwarder, nam giới .Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực, chấp nhận làm thêm giờ..
Chủ động, cầu tiến, năng động, hòa nhập tốt với môi trường, văn hóa công ty.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thời gian làm việc: 8:00-12:00 và 13:30-17:30 ( Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7)
Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 17-20 triệu/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương tháng 13
Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân.
Chế độ BHXH, sinh nhật, hiếu, hỷ, ngày lễ... 12 ngày phép hưởng lương/năm.
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
