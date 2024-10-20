Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Huấn luyện viên là thành viên quan trọng tại GPA Camps, có trách nhiệm triển khai tốt các khoá học được phân công. Huấn luyện viên có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và khuyến khích học sinh học tập, tham gia vào các hoạt động trên lớp và ở nhà. Từ đó giúp học sinh có thể hiểu và áp dụng kiến thức và kỹ năng của chương trình “7 Thói quen”, qua các hành vi tạo thói quen, giúp thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của học sinh, đạt thành công lâu dài trong học tập và cuộc sống.

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

Lập kế hoạch, chuẩn bị và huấn luyện cho học sinh (độ tuổi từ 9 - 13, và/hoặc từ 14 - 16 tuổi); Huấn luyện và giáo dục học sinh theo hướng dẫn của GPA Camps và theo nhu cầu học tập, khả năng và tiềm năng đạt được của từng học sinh. Đánh giá, theo dõi và báo cáo về sự phát triển, tiến bộ, thành tích và hành vi của học sinh được giao Viết báo cáo sau mỗi buổi học; viết báo cáo đánh giá cuối khóa cho từng học sinh; tham gia họp phụ huynh vào buổi họp cuối khóa và cập nhật tình hình với phụ huynh; Tham gia đào tạo về chương trình, phương pháp giảng dạy, nội quy giảng dạy; họp chuyên môn và trao đổi công việc với các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của công ty; Hợp tác với Quản lý Học thuật, Quản lý bộ phận, Cố vấn Chuyên môn và các giáo viên khác trong việc chọn tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy và đánh giá;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân chuyên ngành Sư phạm, Tâm lý, Khoa học xã hội hoặc tự nhiên, Truyền thông; Kinh nghiệm giảng dạy Leader in Me hoặc một trong các chương trình được phát triển dựa trên “7 thói quen” của Franklin Covey là một lợi thế; Có khả năng kết hợp các phương pháp giảng dạy âm thanh-hình ảnh và chuyển động trong dạy học trực tuyến hoặc trên lớp; Tính cách linh hoạt, trung thực và có trách nhiệm; Có thể làm việc ngoài giờ hành chính trong tuần và cuối tuần;

Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo giờ dạy Được đào tạo chuyện nghiệp về chuyên môn và kỹ nănglàm việc Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

