Tuyển Kĩ Sư thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đi khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho hệ thống, máy tự động theo yêu cầu của khách hàng - Lập các yêu cầu thiết kế, loại công nghệ và thông số trước khi lên giải pháp - Lên các phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp - Xuất bản vẽ chế tạo (2D) - Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án - Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)

- Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế - Lên phương án sửa chữa, cải tiến máy - Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng hoặc đối tác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam, tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, tự động hóa, cơ điện tử

· Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm thiết kế máy móc công nghiệp, tự động hóa, thiết kế dây chuyền sản xuất, robot công nghiệp, máy móc đóng gói bao bì...

Cần tìm ứng viên có khả năng thực hiện ngay. Ứng viên có kinh nghiệm thiết kế dây chuyền tự động hóa (hoặc những người có khả năng tư duy cao có thể làm được công việc tương tự).

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa, theo Quy chế Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp Trang bị ô tô nếu phải đi công tác xa. Công ty trang bị máy tính để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin