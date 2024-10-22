Tuyển Xây dựng Công ty Cổ Phần Nami Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Tham gia vào các dự án xây dựng dân dụng, giám sát thi công công trình. Kiểm tra,tính toán, giám sát chất lượng thi công, vật liệu, tiến độ thi công. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Giải đáp các thắc mắc của tổ đội, chủ đầu tư liên quan đến hồ sơ thi công Ghi nhận, báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công cho cấp trên. Thực hiện các yêu cầu khác sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng (kinh nghiệm tối thiểu 2 năm) Nắm vững các kỹ thuật thi công xây dựng dân dụng. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, chịu khó học hỏi. Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Autocad Sẵn sàng làm việc xa tại các công trường dự án của Công ty khi có yêu cầu

Tại Công ty Cổ Phần Nami Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;

- Thu nhập: 13.000.000 – 17.000.000 VNĐ + PC công trình

13.000.000 – 17.000.000 VNĐ

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân;

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan, ...;

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nami Design Việt Nam

